Vastgoedprijzen in Antwerpen en districten stijgen fors

Wie een woning heeft gekocht in Antwerpen, moest daar vorig jaar flink wat meer geld voor neertellen. De prijzen zijn opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer.

Al is Antwerpen niet de duurste stad. Dat is Leuven. Voor een appartement betaal je in Antwerpen zelfs minder dan in de andere provinciehoofdsteden. De prijzen stijgen al enkele jaren, maar de coronacrisis liet ze nog wat meer de pan uitswingen. Ook in de districten wordt alles duurder. Zo betaalde je fors meer in Deurne, Borgerhout en Ekeren. In Hoboken en Merksem zijn de prijzen het laagst.

(archieffoto Pixabay)