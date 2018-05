Aan de Tuinlei in Schelle zijn vaten met een chemisch product achtergelaten.

De brandweer kwam ter plaatse, om te onderzoeken wat de inhoud was. Ook de civiele bescherming werd opgeroepen. Het gaat in totaal om 25 vaten, die er gedumpt werden. Het merendeel was leeg, maar er werden wel chemische restanten in gevonden. Of het gaat om mogelijke restanten van een drugslab, dan wel een sluikstort, wordt nu verder onderzocht