VDAB bouwt mini-fabriek in opleidingscentrum

VDAB heeft in zijn opleidingscentrum aan de Provinciestraat in Antwerpen een heuse mini-fabriek geopend. Dankzij deze 'geautomatiseerde procesinstallatie' kunnen cursisten nu kennismaken met een echte industriële omgeving.

"Binnen heel wat sectoren zijn operatoren een knelpuntberoep”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB. “Eind mei bijvoorbeeld stonden er in de provincie Antwerpen 160 vacatures open voor operatoren installaties in de chemische industrie. Operator in de chemie en petrochemie is in de eerste plaats een kwantitatief knelpunt: er is een te kleine instroom vanuit het onderwijs. Daarnaast zijn er ook kwalitatieve oorzaken. De functie vereist een goede technische bagage en een oplossingsgerichte instelling. Ervaring is ook belangrijk. Via onze mini-fabriek proberen we hierop in te zetten."



Creëren van een industriële omgeving



Met deze ‘geautomatiseerde procesinstallatie’ wil VDAB een echte industriële omgeving creëren voor zijn cursisten. “In een fabriek werken operatoren samen met andere collega’s zoals lassers, onderhoudselektriciens, -mecaniciens, meet- en regeltechniekers, pipingtekenaars en koeltechniekers. In ons opleidingscentrum geven wij al deze opleidingen. Vandaar is het idee gegroeid om een eigen fabriek op te zetten”, vertelt Willy Lancel, instructeur Procesoperator. “Het doel is vooral dat ze leren dat in een fabriek ieder zijn taak heeft, maar dat er wel moet samengewerkt worden. Doordat ze hun eigen rol en die van de andere cursisten in het geheel van een productieomgeving beter zien, begrijpen ze ook beter het waarom en de gevolgen van bepaalde technische ingrepen.”



De opleiding in Antwerpen leidt naar diverse functies als procesoperator en technische operator in diverse sectoren zoals de chemie, de farmaceutische industrie, metallurgie, papier- en kartonnijverheid, voeding en kunststof.