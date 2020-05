VDAB Antwerpen ontvangt vanaf 18 mei opnieuw werkzoekenden

VDAB opent opnieuw de deuren voor werkzoekenden voor wie dienstverlening op afstand moeilijk is. Dat gebeurt op een beperkt aantal locaties, aldus de arbeidsbemiddelingsdienst.

VDAB sloot uit veiligheidsoverwegingen op 17 maart al zijn locaties. Sindsdien gebeurt de dienstverlening op afstand. Vanaf vandaag wordt evenwel een locatie heropend in zowel Gent als Kortrijk, op 18 mei is dat het geval in Antwerpen, Hasselt en Vilvoorde. Dienstverlening op die locaties is opnieuw mogelijk, op afspraak. Er geldt prioriteit voor werkzoekenden voor wie dienstverlening op afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld anderstaligen.

(foto © Belga)