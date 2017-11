VDAB opent Grens-InfoPunt in Kapellen

VDAB heeft vandaag een GrensInfoPunt (GIP) geopend in zijn werkwinkel in Kapellen. In dit GIP kunnen werknemers, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie over de verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee meebrengen.

Werken over de grenzen heen



In de grensstreek Vlaanderen-Nederland is grensarbeid duidelijk aanwezig. In 2015 pendelden maar liefst 10.704 inwoners van de provincie Antwerpen naar Nederland om er te werken. In tegenovergestelde richting trokken dat jaar 3.862 inwoners van Nederland naar hun werkplek in onze provincie.

GrensInfoPunten



VDAB opent daarom verschillende informatiepunten of GrensInfoPunten (GIP). “Werknemers en werkzoekenden, die als grensarbeider aan de slag zijn of willen gaan, en hun werkgevers kunnen er informatie inwinnen over de verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee meebrengen, zoals arbeidsvoorwaarden, belastingen en sociale zekerheid”, zegt Bjorn Cuyt, directeur VDAB provincie Antwerpen. “De voorbije maanden hebben we sterk ingezet op de opleiding van onze VDAB-consulenten om die expertise in meerdere werkwinkels te kunnen aanbieden.”