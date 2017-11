VDAB opent GrensInfoPunt in Kapellen

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in Vlaanderen en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken.

Tal van belemmeringen maken het mensen die over de grens willen werken en werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Toch zijn er ook tal van voordelen: als mensen worden aangemoedigd om net over de grens te solliciteren, hebben zij een grotere kans op een job. Daarnaast kunnen werkgevers die over de grens rekruteren meer kans maken om hun openstaande knelpuntvacatures in te vullen.

Daarom opende VDAB, samen met diverse andere partners, verschillende informatiepunten of GrensInfoPunten (GIP) langs de grens waar werkzoekenden, die als grensarbeider aan de slag willen gaan, informatie kunnen inwinnen over de verschillende aspecten die werken over de grens met zich mee meebrengen zoals arbeidsvoorwaarden, belastingen en sociale zekerheid.

Het GrensInfoPunt Kapellen opent vrijdag in de Werkwinkel Kapellen - Antwerpsesteenweg 130

(foto : @Belga)