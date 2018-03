VDAB organiseert 'Jobs voor morgen' in Boom

Op vrijdag 16 maart organiseert VDAB voor de eerste keer de jobbeurs 'Jobs voor morgen' in De Schorre in Boom. Deze jobbeurs richt zich in eerste instantie op werkzoekenden uit de regio Rivierenland: Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands en Willebroek, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.



Een 30-tal werkgevers uit verschillende sectoren zijn aanwezig op de jobbeurs om er onmiddellijk sollicitatiegesprekken te voeren met de aanwezige werkzoekenden. Een aantal jonge werkzoekenden zette ook mee hun schouders bij de uitwerking van deze jobbeurs. Ze willen op deze manier aan toekomstige werkgevers tonen dat ze zin hebben om te werken en hun competenties in de verf zetten.

VDAB geeft tijdens de beurs informatie over zijn opleidingsaanbod en de bezoekers kunnen bij de jobcoaches terecht voor tips i.v.m. cv en sollicitatie. Voor anderstalige werkzoekenden staan enkele bemiddelaars klaar om hen op pad te helpen op de jobbeurs.



Deze jobbeurs werd mee voorbereid door lokale besturen, OCMW's, vakbonden, Vlotter, De Ideale Woning en De Ploeg.

(afbeelding : Pixabay)