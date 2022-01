Nieuws VDAB verlaat na 80 jaar het Kot: "Je moest hier tegen een stootje kunnen"

Na 80 jaar verlaat VDAB het Kot op het Eilandje. De aanwervingen van havenarbeiders gebeurden al sinds 2018 volledig digitaal, maar VDAB had nog steeds een kantoor met ondersteunende diensten in het Kot. Vanaf volgende week verhuist dat naar de Adriaan Brouwersstraat waar ook CEPA, de werkgeversorganisatie van de haven, gehuisvest is. Een verhuis met heel wat praktische voordelen dus, maar ook flink wat nostalgie.