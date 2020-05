Vanmiddag heeft er zich een incident voorgedaan op de Meir, waarbij 3 mensen gewond raakten.

De aanleiding is nog niet duidelijk, maar het kwam tot een vecht- en steekpartij op de Meir ter hoogte van de Wapper. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke. In de Gratiekapelstraat kon de politie 3 verdachten oppakken. Het labo is ter plaatse voor onderzoek.

(foto : Bieke Boxx)