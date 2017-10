Zware vechtpartij in Brederodestraat

Wie in de omgeving van de Brederodestraat was, zag in de vooravond een grote politiemacht ontplooiïen. Een en ander was nodig na een vechtpartij met een honderdtal mensen. Wat de aanleiding exact was, is nog niet helemaal duidelijk.

Dankzij het snelle, adequate optreden van de politie was de situatie snel onder controle. De politie blijft zich zichtbaar in de omgeving ophouden om nieuwe escallaties te voorkomen.

Er zijn 5 personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Niemand van hen was er ernstig aan toe. We sluiten niet uit dat er later in de avond nog andere slachtoffers zich aanmelding.

De politie van Antwerpen roept op om de omgeving te vermijden. Wie toch in de buurt moet zijn, vragen we om plaats te maken en te houden voor de hulpdiensten.