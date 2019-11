Vechtpartij voor rechtbank in justitiepaleis

Vanmorgen is in de rechtbank in Antwerpen een vechtpartij uitgebroken. Dat gebeurde tijdens een zitting van het proces tegen een jongerenbende die zichzelf de 'Bende van horen, zien en zwijgen' noemde.

De correctionele rechtbank sprak zware straffen uit. De hoofdbeklaagde, een jongen van 19, kreeg 14 jaar cel. Andere bendeleden kregen tot 12 jaar cel. De bende pleegde inbraken, diefstallen en overvallen. Onder meer op nachtwinkels. Ze hadden ook gepland om een man om het leven te brengen, maar die kon ontsnappen nadat ze hem eerst zwaar mishandelden.

Toen de rechtbank de zware straf uitsprak, brak er in de rechtbank totale chaos uit. Beklaagden gingen met elkaar op de vuist, sloegen politiemensen en bedreigden de rechters. Uiteindelijk kon de politie de gemoederen bedaren. Het parket laat nu een proces-verbaal opstellen wegen slagen aan de politie en het bedreigen van de rechtbank.