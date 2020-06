Veel aandachtspunten voor Nationale Veiligheidsraad vandaag

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds vanochtend weer samen. Op de agenda staat een verdere versoepeling van de coronaregels.

Vraag is of de zwembaden, casino's en feestzalen effectief vanaf 1 juli weer open zullen mogen. Theatervoorstellingen of een cinemabezoek zouden opnieuw kunnen, net als een bezoekje aan pretparken en binnenspeeltuinen. Bij erediensten zouden vanaf 1 juli 200 mensen welkom zijn, 100 meer dan nu dus. De vraag of mondmaskers verplicht moeten worden in winkels ligt ook op tafel, maar daar is weinig animo voor bij de politici. Ook een uitbreiding van de bubbel van tien mensen waarmee u wekelijks mag afspreken, komt aan bod.

(Foto: © Belga)