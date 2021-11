Veel activiteiten (preventief) afgeblazen door corona

De vierde golf zorgt meteen voor een resem annulaties in Antwerpen en de regio. Zo stond er vandaag een mars tegen 'seksueel geweld' van Punt vzw op de planning, maar die is afgeblazen. Ook het aanplanten van een geboortebos in Borsbeek is verschoven naar later omwille van de verscherpte maatregelen. En ook slecht nieuws uit Essen waar de carnavalsstoet al voor de derde keer wordt geschrapt. De grootste stoet der Noorderkempen zal ook in februari 2022 niet door de straten trekken. Na uitgebreid overleg tussen Carnavalsvereniging De Ossekoppen en de carnavalswijken is deze moeilijke beslissing genomen.