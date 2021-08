Nieuws Veel bekijks voor opnamen actiecomedy 'Hazard' in Borgerhoutse straten

Heel wat leven in de straten van Borgerhout deze ochtend, want daar was een grote filmploeg in actie te zien voor Hazard. De nieuwst film is dat van regisseur Jonas Govaerts. Je kent hem misschien van Welp of Tabula Rasa. De hoofdrollen van Hazard zijn weggelegd voor onder andere Dimitri Vegas, Jennifer Heylen, de stad Antwerpen en… een getunede Lexus. En die laatste heeft misschien wel de grootste rol te pakken want de camera verlaat de auto nooit.