Alex Agnew bindt de strijd aan met malafide ticketverkopers. De comedian is het meer dan moe dat tickets voor zijn nieuwe show op het internet voor een veelvoud van de oorspronkelijke prijs worden verkocht. Volgende week speelt comedian Alex Agnew 3 keer in het Sportpaleis, met zijn nieuwe show 'Be careful what you wish for'. Maar honderden tickets zijn opgekocht door ticketdoorverkopers, die ze dan voor woekerprijzen doorverkopen op sites als viagogo. Vaak zonder dat de koper beseft dat dat niet mag. Mensen met zo'n doorverkocht ticket mogen normaal het Sportpaleis niet in, om zo ook de ticketdoorverkopers te treffen. Maar Alex Agnew gaat mensen met zo'n ticket volgende week toch binnenlaten, zodat ze kunnen genieten van zijn show.