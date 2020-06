Veel boze reacties op openingsactie Dunkin' Donuts

De Antwerpse vestiging van Dille en Kamille, in de Vleminckstraat, is helemaal vernieuwd. De Nederlandse keten is vooral gekend voor haar duurzame woon- en keukenaccessoires. Enkele middeleeuwse godshuizen achter de winkel zijn nu aan het pand toegevoegd. Ook nieuw is de tapbar, daar kunnen klanten een fles die zelf meebrengen of aankopen vullen met duurzame wasmiddel of wasverzachter.