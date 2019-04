Veel hulp voor school waar fietsen werden gestolen (VIDEO)

Op onze redactie is goed nieuws binnengekomen voor de leerlingen van de Leerexpert in Burcht. De school voor leerlingen met een mentale beperking, is vorige week bestolen en is vijftien fietsen kwijt. De leerlingen kunnen daardoor niet op uitstap gaan. Gisteren deed de school een oproep in ons avondnieuws en met succes. Van een Antwerpse fietsenwinkel krijgen ze deze vrijdag splinternieuwe fietsen.