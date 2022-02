Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Noord controleerde zondag specifiek op hinderlijk geparkeerde voertuigen in Ekeren en Merksem. 115 bestuurders zullen een GAS-boete ontvangen omdat ze hun wagen op de stoep of te dicht bij een oversteekplaats hadden geparkeerd. Twee van hen hadden hun auto buiten de parkeervakken geplaatst in een woonerf. Er was ook aandacht voor parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. Alle plaatsen waren beschikbaar voor de beoogde doelgroep. Op zaterdag deed het VOT van de regio Centrum een gelijkaardige actie. Daar hadden wel drie bestuurders hun voertuig onrechtmatig geparkeerd op een plaats die voorbehouden is voor personen met een handicap. Zij stelden ook vast dat tien voertuigen op de stoep of de verhoogde berm geparkeerd stonden, vier aan een gele onderbroken lijn, één op minder dan vijf meter van een straathoek, twee foutief op een woonerf en 12 binnen een zone waar het verboden is om te parkeren. Verder zijn nog twee roodrijders betrapt en iemand die door oranje reed terwijl er nog een kans was om te stoppen. De politie heeft ook zes gsm'ende bestuurders beboet en 31 bestuurders die een kruispunt waren opgereden zonder dat het vrij was.