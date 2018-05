Heel wat mensen ondervonden vandaag problemen met elektronisch betalen.

Dat komt door een storing bij Worldline, dat is het bedrijf dat elektronisch betalen mogelijk maakt. Het bedrijf onderzoekt nu wat de oorzaak is. Geld afhalen ging niet meer en betalen met bancontact was in de meeste winkels problematisch. Ondertussen zij de problemen opgelost.

(Foto: © Belga)