Veel snelheidsduivels op de bon tijdens 'Antwerpen Shift'

In Antwerpen vindt zondag 'Antwerpen Shift' plaats, de opvolger van het mobiliteitsfestival 'Antwerpen Autovrij'. Op verschillende plaatsen in de binnenstad kunnen inwoners alternatieve vervoersmiddelen leren kennen en uittesten. Een groot deel van de Antwerpse binnenstad is vandaag zoals elk jaar afgesloten voor het autoverkeer, maar de stad veranderde toch de naam van het festival. "Dit gaat veel meer over een mentaliteitswijziging, een 'shift', dan simpelweg een dagje dat de stad autovrij is", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). "We willen de mensen laten nadenken over hun mobiliteitsgedrag." Die mentaliteitsshift bij de Antwerpenaren is volgens de schepen al volop bezig, ook door corona. "We veranderen van werkplek, door meer thuis te werken. Ook het moment waarop we gaan werken verandert, wat zorgt voor een meer gespreide mobiliteit. We kiezen voor andere vervoersmiddelen, denk maar aan de elektrische fiets of de deelstep." De dertigtal kraampjes van mobiliteitspartners staan niet samen op de Groenplaats, maar zijn verspreid over de binnenstad. Er werden ook twee fietsroutes uitgestippeld langs bezienswaardigheden in de stad. Voor het eerst is er ook een specifiek B2B-programma, met mobiliteitsoplossingen voor bedrijven. Foto Facebookpagina Stad Antwerpen