Veel verkeershinder in binnenstad door marathon

Reisorganisator TUI België gaat weer verre reizen, buiten Europa, aanbieden. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd. Het aanbod komt er ondanks een sterk negatief reisadvies van de overheid. Het voorbije anderhalf jaar diende TUI reizen buiten de EU stelselmatig te schrappen wegens de coronacrisis, maar het heeft nu besloten niet langer te annuleren indien de bestemming na een interne beoordeling een positieve evaluatie krijgt. Dat is onder meer al het geval voor de Turkse riviera. TUI België gaat zelf wekelijks elke niet-Europese bestemming beoordelen. De gezondheidstoestand wordt gecheckt, en er wordt nagegaan of er garantie is op een aangename vakantiebeleving. 'Daarom zit Cuba er bijvoorbeeld nog niet bij. Toeristen moeten er eerst in quarantaine', aldus woordvoerder Piet Demeyere. Op die manier kan vanaf 16 september weer een vakantie worden doorgebracht aan de Turkse kusten, Istanboel en de Dominicaanse Republiek. Vanaf 15 oktober voegt TUI de Kaapverdische eilanden toe, en vanaf 29 oktober is dat het geval voor Mexico en Dubai. De reisorganisator zegt de verre reizen aan te bieden, omdat 'we nu met zekerheid kunnen zeggen dat elke volwassen Belg zich heeft kunnen vaccineren tegen het coronavirus', aldus de woordvoerder. TUI adviseert heel sterk om enkel als gevaccineerde naar de bestemmingen buiten Europa te reizen. Een coronapas kan het bedrijf niet vragen. 'Wij hebben dat recht niet'. Het aanbod komt er ondanks dat de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken reizen naar landen buiten de Europese Unie 'sterk' afraadt. 'We vragen al een tijd dat er ook voor landen buiten de Europese Unie een gedetailleerd advies komt, maar dat is niet het geval. We maken daarom zelf wekelijks een beoordeling. Onze klanten die tijdens de winter willen reizen zijn bovendien de oudere helft van de bevolking. Die zijn nagenoeg integraal volledig gevaccineerd', klinkt het bij TUI. Volgens de marktleider heeft ook de juridische dienst van de reisorganisatie groen licht gegeven voor de verre bestemmingen.