Het was vandaag druk op verschillende plaatsen in de stad. Voorlopig was er bij de politie nog geen melding van grote incidenten. Maar dat het druk was, zie je bijvoorbeeld ook op de beelden die we toegestuurd kregen vanop de Leopoldplaats in Antwerpen. Daar kwamen ook heel wat mensen samen vandaag.