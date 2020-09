Veel volk op wake voor Sanda Dia

In Leuven is vrijdagavond een emotionele stille wake gehouden voor Sanda Dia, de student uit Edegem die overleed na een doop van studentenclub Reuzegom. Vrienden getuigden over het verlies, maar ook de aanpak van de KU Leuven in de zaak kreeg veel kritiek. De wake verliep volgens de coronamaatregelen, en in samenspraak met de Leuvense politie.

Het Blauwputplein in Leuven liep vrijdagavond al snel vol voor de stille wake voor Sanda Dia, maar de aanwezigen hielden voldoende afstand en droegen allemaal mondmaskers. Organisatoren Karibu, een studentenvereniging uit Leuven, en Belgian Youth Against Racism wilden met de stille wake vooral de ouders en familie ondersteunen.

"We komen op voor de onrechtvaardigheid die we in deze zaak hebben gezien. Samen met de vrienden van Sanda willen we vragen om meer rechtvaardigheid, en onze steun betuigen aan de vrienden en familie", zei Anis Agris, een van de initiatiefnemers van de stille wake.

Vrienden van Dia getuigden over hun verlies, maar spaarden de KU Leuven ook niet. De universiteit kreeg een storm van kritiek over zich heen na haar, volgens velen, te lakse optreden tegenover de leden van Reuzegom. Vrienden verweten de KU Leuven 'de nabestaanden te verwaarlozen, en meer bekommerd te zijn om het leven en de toekomst van de Reuzegommers'. Vrijdagavond liet de KU Leuven wel nog weten een nieuw tuchtonderzoek te starten in de zaak. "We zijn er tevreden mee, maar het is een beetje laat. Voor de familie en vrienden kan het wel een geruststelling zijn dat de KU Leuven dit nu eindelijk serieus neemt", aldus Agris.

Foto Belga