Het woord 'icoon' wordt de laatste jaren al te vaak in het rond gestrooid, maar iemand die het zonder twijfel wel verdient, dat is Hernan Losada. De artiest van Beerschot Wilrijk zal na dit seizoen zijn voetbal, of zeg maar kunst, niet meer tonen in het Olympisch stadion. Na 15 jaar profvoetbal, 7 jaar op het Kiel en 100 doelpunten wordt de Argentijn nu jeugdtrainer bij de club van z'n hart. En hoe diep die club nu net in z'n hart zit, dat vertelde hij ons.