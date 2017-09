De locatie voor de spektakelmusical '40-'45 van Studio 100 blijft voor beroering zorgen. Zowel Studio 100 als Katoen Natie investeerden 15 miljoen euro in een nieuwe evenementenhal in Beveren aan de Waaslandhaven. Eerst zag het ernaar uit dat de gemeente Beveren ging dwarsliggen, maar nu lijkt het vooral een rapport van de dienst veiligheidsrapportage dat roet in het eten dreigt te gooien. Studio 100 is alvast gestart met de zoektocht naar alternatieve locaties, maar de vroegere Opel-site lijkt op voorhand al onmogelijk.