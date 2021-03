Nieuws Veel vraag naar minivarkentjes

David, een jongeman van 24 uit Aartselaar is begonnen met een niet alledaagse fokkerij. Namelijk één van mini-varkentjes. En dat is meteen een immens succes. Want veel mensen willen graag zo'n minivarkentje in huis halen, en in de tuin vooral ook natuurlijk. We willen toch even waarschuwen voor niet-gevoelige kijkers.... Er kunnen zeer schattige beelden bijzitten .