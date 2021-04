Nieuws Veelbesproken alcoholverbod opnieuw ingetrokken

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het alcoholverbod in Hove is al opnieuw ingetrokken. De politieke druk op de burgemeester was te groot om het verbod staande te houden. Burgemeester Koen Volckaerts had verboden om nog alcohol te drinken in alle parken van de gemeente, en dat na zes uur 's avonds.