Veer Lillo - Doel vaart opnieuw tijdens Scheldewijding

De knip van de Leien... daar weet u waarschijnlijk al alles over. En ook over de soms toch wel dramatische reacties erop van handelaars in de buurt. Maar er is nog een andere knip op komst. De knip van Wijnegem. De hoofdstraat, pal in het centrum van de gemeente, wordt daar ook volledig afgesloten. De hele maand augustus. Maar de reacties erop zijn iets minder heftig dan in Antwerpen.