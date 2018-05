Veertig maanden cel voor 19-jarige inbreekster

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 19-jarige Desa D. veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan dertig maanden effectief, voor twaalf woninginbraken. Ze moet ook 13.500 euro aan schadevergoedingen betalen.

Desa D. werd op 7 september 2017 op heterdaad betrapt toen ze samen met een minderjarig meisje probeerde in te breken in een woning in Wuustwezel. Een getuige kon hen staande houden en verwittigde de politie. De beklaagde droeg een halsketting, die ze eerder die dag had buit gemaakt bij een inbraak in Brasschaat. De au pair had toen in de keuken twee meisjes betrapt die alle kasten aan het doorzoeken waren. Maar daar bleef het niet bij, want ze hadden op diezelfde 7 september 2017 ook nog in twee andere huizen in Brasschaat en Wuustwezel ingebroken. Ze hadden met een steen een raam en terrasdeur ingegooid en hadden de woning overhoop gehaald, op zoek naar geld en juwelen.

Desa D. werd aanvankelijk in een instelling geplaatst, omdat ze zich had voorgedaan als minderjarige. Toen uit een botscan bleek dat ze meerderjarig was, belandde ze alsnog in de gevangenis. Na verder onderzoek van onder meer de telefoon- en zendmastgegevens kon ze aan nog acht inbraken gelinkt worden in onder meer Turnhout, Willebroek, Schoten en Beerse, die eind augustus en begin september gepleegd werden. Desa D. bekende een aantal feiten, maar zei dat ze in opdracht van haar lief had gehandeld. Hij kon niet gevat worden. De beklaagde behoort tot de zigeunergemeenschap en was in maart 2017 vanuit Italië naar België gekomen. Ze verbleef bij haar oma in een zigeunerkamp in Luik. Ze was met de inbraken niet aan haar proefstuk toe: haar DNA dook ook al op bij feiten in Spanje. Ze had bij de behandeling van de zaak aan de rechtbank beloofd dat ze het nooit meer ging doen.