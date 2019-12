Veertig maanden cel voor tankkaartdief

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ramazan K. veroordeeld tot veertig maanden cel en 800 euro boete. Hij had dertien tankkaarten gestolen en had honderden bestuurders ermee laten tanken, waarna ze hem cash betaald hadden voor de brandstof. De 24.246 euro die hij zo vergaard had, werd verbeurd verklaard.

Ramazan K. beschikte over een apparaat waarmee hij de sloten van voertuigen kon manipuleren zonder braaksporen achter te laten. Hij kon zo ongemerkt met de tankkaart aan de haal gaan. De beklaagde sprak daarna mensen aan op café of in de moskee met de vraag of ze met zijn tankkaart wilden tanken en hem dan cash konden terugbetalen. Hij kon zogezegd geen geld meer afhalen doordat zijn limiet was overschreden. Hij bood soms kortingen tot vijftig procent aan. Hoe hij aan de code van de tankkaarten kwam, is niet duidelijk.

De diefstal van de tankkaart kwam meestal pas aan het licht, wanneer de eigenaar een gepeperde rekening kreeg. Het onderzoek was ook zo van start gegaan, met de klacht van de zaakvoerder van een bedrijf die een rekening van 9.381 euro had ontvangen. Tussen 7 en 21 mei 2018 was er met zijn tankkaart 6.903 liter getankt in 110 tankbeurten. De politie vroeg de camerabeelden van de tankbeurten op en zag telkens dezelfde man de betalingen verrichten. Hij werd geïdentificeerd als Ramazan K., die bij de politie al goed gekend was.

Uit het onderzoek bleek dat hij tussen juli 2017 en juni 2019 dertien kaarten had gestolen. De onderhoudsman van de lift in zijn vroegere verblijfplaats had in de schacht vier autosleutels, vier geblokkeerde tankkaarten en een apparaatje om sleutels mee te kopiëren aangetroffen. De beklaagde was lange tijd onvindbaar, maar kon in september 2019 toch worden opgepakt. Hij bekende dat hij de feiten gepleegd had om zijn drugsverslaving mee te bekostigen. In november 2017 was hij in een gelijkaardig dossier al veroordeeld tot dertig maanden cel. Zijn advocaat had voor een straf met probatie-uitstel of een werkstraf gepleit, maar dat vond de rechtbank niet gepast. De verbeurdverklaarde gelden werden deels toegekend aan de burgerlijke partijen.

