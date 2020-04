Veertig maanden met uitstel voor vrouw die (ex-)vriend bijna omver reed

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Yoni S. uit Merksem veroordeeld tot veertig maanden cel met uitstel voor poging tot doodslag op haar (ex-)vriend. Ze had hem vorig jaar proberen omver te rijden in Park Spoor Noord in Antwerpen.

Een politieagente in burger zag op 20 september vorig jaar hoe een auto aan hoge snelheid vanuit de Viséstraat het park inreed. De bestuurster probeerde een man aan te rijden, maar die kon nog net op tijd weg springen. De wagen reed vervolgens ter hoogte van de Halenstraat het park weer uit. De man die bijna werd aangereden, verklaarde dat zijn (ex-)vriendin Yoni S. achter het stuur zat. Ze had hem een lift naar huis gegeven. In de auto hadden ze ruzie gekregen, omdat hij met andere vrouwen zou aanpappen. Hij was aan het park uitgestapt. De beklaagde was naast hem blijven rijden en had hem uitgescholden. Toen hij het park in ging, had ze hem omver proberen te rijden.

Yoni S. werd even later opgepakt. Ze verklaarde dat ze met het slachtoffer al vier jaar een problematische knipperlichtrelatie had, die gepaard ging met veel ruzies en soms fysiek geweld. Ze was daardoor een emotioneel wrak. Ze bevestigde dat ze ruzie hadden gekregen, nadat hij haar sms'jes van een ander meisje had getoond. Ze had daarop al het geld teruggeëist dat ze aan hem geleend had. Hij luisterde niet en was uitgestapt. Ze beweerde dat ze hem alleen maar achterna was gereden om haar geld terug te vragen en dat ze hem helemaal niet had willen aanrijden. De rechtbank geloofde haar niet. Uit de verklaringen van de politieagente in burger en het slachtoffer bleek immers duidelijk het tegendeel. De rechtbank vond de intentie tot doden bewezen. Ze kreeg een straf met uitstel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet ze zich voor haar psychosociale en agressieproblematiek laten begeleiden en werk zoeken.