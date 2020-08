Veertigtal specialisten kraakt Belgisch coronabeleid

In een striemende open brief aan de Belgische beleidsmakers kraken meer dan veertig geneeskundige specialisten, advocaten en economen het COVID-19-beleid. Tegelijkertijd wordt de legitimiteit van de adviserende experts in vraag gesteld. Ze eisen nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

'De aanpak van de COVID-19-gezondheidscrisis vertoont enorme tekortkomingen en is ontoereikend', steken de ondertekenaars van wal in de brief. Onder hen onder anderen de gezondheidseconoom Lieven Annemans, de economen Geert Noels en Stijn Baert, en een reeks - vooral Franstalige - artsen en diensthoofden, en advocaten. Ze stellen de legitimiteit van de adviserende experts in vraag. 'De crisis wordt beheerd door een handvol deskundigen die op basis van onbekende en onduidelijke criteria aangesteld werden. Te veel beslissingen die de afgelopen maanden werden genomen, hebben een ongefundeerde wetenschappelijke basis. Al te vaak werd de directe en indirecte impact van de maatregelen onderschat', luidt het. Er wordt een grondige evaluatie gevraagd van de doeltreffendheid van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

(foto - Belga)