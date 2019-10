Vegaburgerevenement als tegenhanger van Week van de Steak-Friet

De veganistische organisatie en cateraar Vegan Butcher's Choice organiseert een steak-frietevenement op zaterdag bij Spritz in Antwerpen, met enkel plantaardige voeding. Dat doen ze om de Week van de Steak-Friet tegen te gaan van het VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij Marketing), dat van 10 tot 17 oktober plaatsvindt.

In de Week van de Friet voert het VLAM promotie rond rundvlees van bij ons. Ze stellen daarbij dat we 'trots mogen zijn op ons rundvlees' en dat ze geen campagne voeren om meer vlees te eten, wel voor lokaal vlees van Belgische bodem. Vegan Butcher's Choice vindt dat bedroevend. 'In deze tijden van klimaatcrisissen, brandende regenwouden, klimaatvluchtelingen en watertekorten in de zomer, is het toch wel vreemd om trots te zijn op een product dat bijdraagt aan al die problemen', klinkt het. De organisatie verwijst naar de cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die stelt dat de rund- en melkveehouderij verantwoordelijk is voor 65 procent van de wereldwijde broeikasuitstoot veroorzaakt door dierlijke productie.

Daarom organiseert ze dus zelf een steak-friet-pop-upevenement in een restaurant in Antwerpen. De steak is helemaal plantaardig, en wordt geserveerd met groentjes afkomstig van Belgische landbouwers. Vegan Butcher's Choice hoopt ook dat er een Week van de Vegabuger komt de komende jaren. Volgens de cateraar is het bovendien misplaatst om trots te zijn op ons vlees, vanwege de recente schandalen in de vleessector. Slachthuizen moesten sluiten wegens een 'gebrek aan respect voor dieren of gesjoemel met etiketten'. Het VLAM ziet dat anders. 'Wetenschappers zeggen dat vlees nog steeds tot goede voeding behoort', aldus woordvoerder Liliane Driesen van VLAM. 'Vlees mag dus zeker nog gegeten worden. Deze campagne draait daarom om genieten, de Vlaming mag ook best wat chauvinistischer zijn.' Driesen wil ook benadrukken dat sectoren als retail en horeca vragende partij waren voor een dergelijke campagne.