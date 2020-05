Veilig onderweg: ook tijdens de overzet met de veerdiensten in Vlaanderen

Veel mensen gaan op zoek naar alternatieven om op reis te kunnen gaan. Een van de reismiddelen die erbovenuit steekt, is de motorhome. Wanneer we opnieuw de wereld mogen intrekken, is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar een vakantie in eigen land behoort steeds meer tot de mogelijkheden. En dan is een mobilhome een populair reismiddel. Dat merken ook de verkopers ervan.