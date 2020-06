Dit zijn de nieuwe versoepelingen die worden doorgevoerd

Zopas werd de volgende stap in de exitstrategie bekendgemaakt. Horecazaken mogen terug open vanaf 8 juni. Vanaf die datum mogen we ook uitstappen maken in eigen land en men wil iedereen meer vrijheid geven door de bubbel uit te breiden. Er komen meer sportmogelijkheden ook in fitnesscentra.

Horeca

Vanaf maandag 8 juni mogen horecazaken opnieuw opengaan. Sluitingsuur wordt 1 uur 's nachts en er moet een afstand zijn tussen de tafels van anderhalve meter. Maximaal 10 personen aan een tafel en er moet bediening aan tafel zijn.

We mogen met vrienden op café gaan, maximaal in een gezelschap van 10 personen. Speelhallen, zoals casino's mogen nog niet open. Ook nachtclubs en discotheken die geen afstand kunnen garanderen zullen gesloten blijven tot eind augustus. Ook fuiven en grote festivals mogen nog niet doorgaan.

Vakantie

We kunnen opnieuw uitstappen maken in eigen land,

vanaf 15 juni gaan de grenzen weer open, maar iedereen moet rekening houden met de regels van het land waar men naartoe wil.

Bubbel

De bubbel van 4 wordt uitgebreid naar 10 personen. Close contact blijft nog steeds verboden.

Nachtwinkels

Nachtwinkels mogen tot 1 uur 's nachts open blijven

Culturele sector

Cinema's mogen weer open vanaf 1 juli, anaf 8 juni kunnen alle culturele activiteiten zonder publiek hervat worden, optredens met publiek zijn nog niet toegestaan, maar kunnen wel vanaf 1 juli. Ook hier gelden specifieke regels gegeven met betrekking tot publieksmanagement, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand voor het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

(Huwelijks)feesten

Feesten mogen doorgaan tot maximaal 50 mensen.

Religieuze diensten

Voor wat betreft religieuze of levensbeschouwelijke erediensten – die kunnen vanaf 8 juni worden hervat.



De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden met maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli worden dat maximaal 200 aanwezigen naar analogie met de sport- en cultuursector. Er zullen ook bepaalde regels van kracht zijn, zoals het verbod op riten met fysiek contact.

Deze regels blijven nog steeds geldig:

De Hygiëne-regels blijven heilig (handen wassen enz)

Doe activiteiten liefst buiten, daar is het risico op besmetting kleiner

Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die in risicogroepen zitten

Respecteer zoveel mogelijk de afstand of draag een mondmasker

Telewerk blijft aanbevolen

(foto © Belga)