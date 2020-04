Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw bijeen over zomerevenementen en eventuele verlenging maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw samen over de coronamaatregelen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd in het Vlaams parlement. Wellicht komt er dan onder meer een beslissing over de zomerevenementen, zoals festivals.

De Nationale Veiligheidsraad - die bestaat uit de premier, de ministers-presidenten van de deelstaten, de verschillende bevoegde ministers en experten - steekt de koppen volgende week woensdag opnieuw bijeen over de coronacrisis. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. De evenmenten voor de komende zomer, waaronder ook de festivals, staan alvast op de agenda, aldus Jambon. 'Ik denk dat daar woensdag een beslissing over genomen zal worden'. Wellicht zal dat nog niet voor de evenementen tot en met eind augustus zijn, maar wel al voor alles wat mei, juni en juli betreft, zei hij. Eerder deze week had minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) al laten weten dat de grote zomerfestivals wellicht geannuleerd zullen moeten worden.

De Nationale Veiligheidsraad zal zich waarschijnlijk ook moeten buigen over een eventuele verlenging van de coronamaatregelen. Die lopen nu tot en met 19 april, maar tijdens de vorige bijeenkomst eind maart kwam een mogelijke verlenging tot en met 3 mei al in het vizier. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen nam de afgelopen 24 uur opnieuw af, bleek vanochtend op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum. De druk op de afdelingen intensieve zorgen blijft wel hoog.

