Veiligheidsraad verstrengt coronamaatregelen

Vanochtend heeft de Nationale Veiligheidsraad een aantal coronamaatregelen verstrengd. In een restaurant of café moeten mensen hun mondmasker opzetten als ze niet aan tafel zitten.

Mondmasker in winkelstraten worden niet opgelegd vanuit de nationale veiligheidsraad, maar elke burgemeester kan dit op lokaal niveau beslissen.

Horeca

Als je door een restaurant of café loopt, moet je een mondmasker opzetten. Zowel als je binnenkomt of buitengaat, als voor een toiletbezoek, moet het mondkapje op. Er komt ook een registratieplicht, dat is nog niet echt wettelijk, maar wordt toch gevraagd dat één persoon per tafel zijn of haar gegevens achterlaat.

Nachtwinkels

Nachtwinkels moeten om 22u de deuren sluiten

bubbel

De bubbel wordt niet verkleind, dus blijft op 15 personen. Virologen hadden aangedrongen op het verkleinen van de bubbels, maar daar is de veiligheidsraad niet op ingegaan.

Geen versoepeling sportwedstrijden en evenenementsector

Voorlopig zijn er nog geen versoepelingen doorgevoerd voor sportwedstrijden of de evenementensector.

(foto © Belga)