Media en Cultuur Veiling om noodlijdende muzieksector te steunen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In het Antwerpse veilinghuis Bernaerts gaat komende maand muziek onder de hamer. Er worden tal van speciale momenten geveild en de opbrengst gaat integraal naar de noodlijdende muzieksector. Zo kan je bieden op een etentje voor twee in een leeg Sportpaleis, een MIA-award van dEUS of zelfs een privé-optreden van Ruben Block, de frontman van Triggerfinger bij u thuis of in uw bedrijf.