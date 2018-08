Veldrijder voor één dag op de KrugerKross

Vraagt u zich al jaren af hoe leuk het zou zijn om net als Sven Nys door het mulle zand te klieven of om voor een publiek over balkjes te springen? Of geniet u gewoon graag van de leuke sfeer en muziek? Redenen genoeg om op zondag 16 september af te zakken naar het Krugerplein.

U kan er uw debuut maken in het veldrijden op het mooiste parcours van 't stad en dit samen met de hele familie: er zijn reeksen voor kleuters vanaf loopfietsjes, voor dames, heren: een reeks voor beginners en een reeks voor "fanatiekelingen". Iedereen die kan fietsen mag deelnemen.

De zesde editie wordt alweer een feesteditie met de charmante dames van dj Voltaire en Ketnetheld Dempsey als presentator. Er is animatie en wie in een gekke bui is kan zijn tweewieler laten versieren bij de Pimp-my-Bike stand. Na aankomst van de laatste koers is het sowieso waanzinnig feesten geblazen met Discobaar A Moeder.

Om iedereen de kans te geven om van de KrugerKross mee te genieten kunnen kinderen ter plaatse een fiets en fietshelm ontlenen. Dit is helemaal gratis. Breng wel je identiteitskaart mee als waarborg.

De KrugerKross is een organisatie van de enthousiaste buurtbewoners van KrugerBuren vzw.



KrugerKross

Krugerplein

www.krugerkross.be

1 euro (kinderen) / 3 euro (volwassenen)

zo 16/9 vanaf 13.30 uur

(bericht : Stad Antwerpen foto : Frederik Beyens)