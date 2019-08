Veldrijder voor één dag op de KrugerKross

Op zondag 15 september is het weer de KrugerKross. Een unieke ervaring in de binnenstad: veldrijden op een professioneel parcours met alles erop en eraan: stellingbrug, zandbak, balkjes om over te jumpen en nieuw sinds dit jaar: professionele tijdsregistratie.

Vraagt u zich al jaren af hoe leuk het zou zijn om net als Wout Van Aert of Mathieu Van der Poel door het mulle zand te klieven en met je fiets fluks over balkjes te springen? Of geniet u gewoon graag van de leuke sfeer en muziek? Redenen genoeg om op zondag 15 september af te zakken naar het Krugerplein.