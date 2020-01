Velo blijft groeien en lanceert nieuwe website

Velo slaagde er ook in 2019 in om verder te groeien, met 3,7% meer ritten dan in 2018. De deelfietsendienst heeft sinds vandaag een nieuwe website, waarop voor het eerst ook een aanbod voor bedrijven geïntegreerd is.

Velo lanceerde 8,5 jaar geleden de populaire rode deelfietsen in het centrum van Antwerpen. Doordat het aanbod de vraag niet bij kon houden, was er tijdelijk een wachtlijst en werd het systeem uitgebreid. Zowel in 2013 als 2016/2017 verdubbelde de capaciteit. Momenteel kunnen gebruikers 4200 fietsen ontlenen aan 305 stations binnen en buiten de Singel.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Velo maakt ondertussen niet alleen deel uit van het straatbeeld van Antwerpen, maar ook van het dagelijkse leven van veel Antwerpenaren. Uit de cijfers leren we ook dat bezoekers aan onze stad er graag gebruik van maken. Bovendien kan Velo dankzij het nieuwe aanbod voor bedrijven nu meer dan ooit woon-werkverkeer faciliteren. Velo is een essentieel onderdeel van de modal shift in Antwerpen.”

Lancering nieuwe website

Vanaf vandaag kunnen Velo-gebruikers op de nieuwe website terecht. De hele site heeft een nieuw uitzicht gekregen. Hij is gebruiksvriendelijker en intuïtiever geworden en werkt veel meer met beelden en iconen. Daarnaast wordt alle informatie extra helder en gestructureerd getoond in 4 talen. Bezoekers vinden het antwoord op hun vragen in een nieuwe helppagina, onderverdeeld in handige rubrieken.

Aanbod voor bedrijven

Nieuw is dat werkgevers vanaf nu contact kunnen opnemen met Velo voor het aanmaken van een werkgever-account. Met dit account kunnen ze via hun gebruikerszone een lijst met werknemers en een unieke vouchercode aanmaken. Hun werknemers kunnen dan met die code online een abonnement aankopen zonder af te rekenen. Velo factureert de abonnementskost rechtstreeks aan de werkgever, en biedt zo een eenvoudige oplossing voor nog meer slimme verplaatsingen naar en voor het werk.