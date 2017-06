Velo deelfietssysteem slachtoffer van succes

Eind 2016 werd het eerste Velo-station buiten de Singel geopend. Daarmee werd het startschot gegeven voor een tweede verdubbeling van het Velo-netwerk na een eerdere verdubbeling in 2013. De stad Antwerpen heeft een tussentijdse balans opgemaakt 6 maanden na de laatste uitbreiding. Het aantal abonnementen steeg met 46% terwijl het aantal ritten zelfs steeg met 63%.

Sinds februari 2017 telt Velo 262 stations, goed voor 3150 fietsen. Dat is meer dan het driedubbele van bij de opstart in 2011. Deze stijging is er onder andere gekomen door de forse uitbreiding afgelopen jaar in 7 districten. In oktober 2017 start bovendien een volgende fase met de opening van 40 extra stations die tegen het einde van het jaar afgerond zal zijn. Dat brengt de balans op 302 stations met 3600 Velo-deelfietsen. Dankzij de uitbreiding is sinds februari 2017 de wachtlijst voor een abonnement volledig weggewerkt. Meer zelfs, er zijn nog 19.000 vrije plaatsen, rekening houdend met de uitbreiding op het einde van dit jaar.

In mei 2017 telde Velo 50.422 abonnementen, een stijging van 46% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal ritten over dezelfde periode steeg nog sterker naar 505.675 over de maand mei. Dat is goed voor een stijging van 63%. Daaruit blijkt dat de Velo-gebruikers intensiever rondfietsen met de deelfiets, en dat er dus meer ritten per gebruiker worden geregistreerd. Ook de dag- en weekpassen kennen vandaag veel succes.

Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Velo is ondertussen goed ingeburgerd. Met de uitbreiding naar de districten kunnen bewoners van de 20ste-eeuwse gordel nu ook genieten van het comfort van de deelfiets. Velo-gebruikers zitten niet alleen langer op de deelfiets, maar maken er bovendien meer gebruik van."

Door het intensievere gebruik van de Velo’s gebeurt het vaker dat een station leegstaat, voornamelijk binnen de Singel. Daarom wordt zowel de capaciteit als de regulatie van de stations bekeken om bij te sturen waar nodig. Zo wordt geanalyseerd of de stations met een verhoogde leegstand uitgebreid kunnen worden met extra stalplaatsen. Clear Channel zal ook acties ondernemen om de herverdeling van de fietsen naar de verschillende stations meer te doen aansluiten op de noden.

Specifiek in het kader van de uitbreiding naar de districten blijkt dat Velo ook daar voet aan de grond krijgt. Uit metingen blijkt dat er ongeveer 76.500 ritten vertrekken en aankomen. De gebieden tussen de Leien en de Singel en binnen de Leien tellen nog steeds het meeste aantal ritten. Over het algemeen is er een gelijke uitwisseling van het aantal ritten van en naar de verschillende gebieden.