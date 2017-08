Nieuws VIDEO Velobaar in Essen is nieuw rustpunt voor fietsers

In Essen kunnen fietsers voortaan uitrusten aan de Velobaar. Niet te verwarren met een velobaar waar je iets kan drinken. Hier is het de bedoeling dat het wachten aangenamer wordt en de fietser een steun heeft om snel terug te kunnen vertrekken. Het idee komt uit Kopenhagen en kent al in verschillende landen navolging.