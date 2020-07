'Verantwoordelijkheid voor dragen van mondmasker moet altijd bij de klant liggen'

Handelsfederatie Comeos vindt dat winkels niet gesanctioneerd kunnen worden als hun klanten geen mondmasker dragen. 'De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondmasker moet altijd bij de klant liggen, niet bij de handelaar', zo reageert CEO Dominique Michel gisteravond.

Het Overlegcomité besliste gisteravond dat mondmaskers vanaf zaterdag verplicht worden in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Mensen die de verplichting niet respecteren riskeren een strafrechtelijke sanctie. Maar ook winkels en andere zaken die de regels herhaaldelijk overtreden zullen gesloten kunnen worden. Comeos wil dat de overheid zorgt voor de controle op de naleving van de nieuwe maatregel, omdat handelaars 'niet kunnen optreden als politieagent'. 'Juridisch hebben we vandaag de dag niet de mogelijkheid om klanten fysiek tegen te houden die geen mondmasker dragen of om iemand die geen mondmasker draagt, aan de deur te zetten', aldus Michel.