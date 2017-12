Verbeurdverklaring van 1,3 miljoen euro gevorderd in witwasdossier

Het openbaar ministerie heeft gisteren dertig maanden cel gevorderd voor J.E.B., die vervolgd wordt voor het witwassen van 1.337.000 euro.

De verdediging pleitte de vrijspraak. 'Hij kan alle bedragen verklaren, maar wordt geviseerd, omdat verschillende leden van zijn familie gekend zijn voor drugshandel.'

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) meldde in augustus 2012 dat de familie van J.E.B. over een aanzienlijk vermogen beschikte. Er was sprake van een zeventiental panden in het Antwerpse en een groot aantal cashstortingen.

De verdediging liet daarom zelf een financieel rapport opstellen om aan te tonen dat het kapitaal waarmee de panden gekocht werden, een legale oorsprong heeft. 'De eerste panden die hij verwierf, waren schenkingen van zijn ouders, die altijd hard gewerkt hebben en goede spaarders zijn.Met de huurgelden en het aangaan van hypothecaire kredieten bouwde hij zijn patrimonium gestaag verder op. Mijn cliënt heeft een neus voor zaken en wist er de gebouwen uit te pikken die hem een maximum aan profijt opleverden. Hij kan alle bedragen verklaren en heeft nooit iets verzwegen voor de belastingen, maar het parket moet hem hebben, omdat zijn achternaam E.B. is', stelde advocaat John Maes.

Vonnis op 16 januari.