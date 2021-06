"Verbied SUV's in stadscentra of woonwijken"

Moeten SUV's verboden worden in bepaalde zones om de verkeersveiligheid te verbeteren? Dat idee opperde mobiliteitsdeskundige Eva Van Eenoo (VUB) vanochtend op Radio 1. Zij pleit voor SUV-vrije zones. 'Iedereen die met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bezig is, ziet de opkomst van SUV's met lede ogen aan', zegt ze in Knack. In navolging van de lage-emissiezones pleit zij voor 'no-SUV-zones' in stadscentra of woonwijken.

De VSV vindt het idee niet slecht, aangezien SUV's wagens zijn met een grotere massa waardoor de impact groter is als het tot een botsing komt. Omdat er geen wettelijke bepaling is over wat een SUV nu precies is, is dat idee echter moeilijk in de praktijk te brengen, stelt de VSV. Woordvoerder Werner De Dobbeleer wijst erop dat er weinig onderscheidende kenmerken zijn voor een SUV. Vierwielaandrijving dekt de lading niet, want er zijn ook SUV's zonder die vierwielaandrijving. Een ander kenmerk zou de hoogte van de front van de wagen kunnen zijn, maar er bestaan verschillende modellen van SUV's, van kleinere modellen tot monster SUV's.

SUV's als bedrijfswagens zouden wel geweerd kunnen worden, maar dan vallen SUV's die gebruikt worden als personenwagens uit de boot. Bovendien zou volgens de VSV in die SUV-vrije zones dan ook een verbod op lichte vrachtwagens moeten komen aangezien die voertuigen ook zeer 'botsonvriendelijk' zijn.