"Verbied trommels, slaginstrumenten en toeters op de Bosuil"

De Boerentoren met een panorama-uitzicht zoals het MAS, en appartementen zodat er ook 's avonds licht schijnt, vanuit het iconische gebouw. Dat is hoe Antwerps architect Sven Grooten de toekomst van de Boerentoren ziet. KBC liet gisteren weten haar kantoorgebouw te willen verkopen. Het wordt over vijf jaar dus misschien mogelijk om een optrekje te kopen, in wat ooit de hoogste toren van Europa was.