Is Boechout de beste fietsgemeente van Vlaanderen? Het zou zomaar kunnen, want Boechout is in elk geval genomineerd voor die titel. Met het initiatief willen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. Heel wat fietsers hebben dus gestemd voor de gemeente, en daar hebben ze zo hun redenen voor.