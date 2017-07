"Verbod op boerkini is discriminerend"

Het bestaande verbod op het dragen van een boerkini in de Antwerpse zwembaden is discriminerend. Dat zegt Unia, het centrum voor Gelijke kansen.



Unia heeft het stadsbestuur ook op de hoogte gebracht maar schepen voor Diversiteit Fons Duchateau is het er niet mee eens. Duchateau heeft in een facebook bericht duidelijk gemaakt dat hij niet niet van is plan om het verbod op te heffen. Dat zou volgens hem voor verdeeldheid zorgen en de samenleving niet versterken. Volgens de Duchateau is er bovendien bijna geen vraag naar zwemmen in boerkini.