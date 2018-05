Het arrest van het Europees Hof van Justitie over onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zet het Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten onder druk. Bovendien kan onverdoofd slachten wel op tijdelijke slachtvloeren mits een aantal aanpassingen. Dat zegt de Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België, die daarmee een andere conclusie trekt dan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en Gaia.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vandaag dat rituele slachtingen enkel toegelaten zijn in erkende slachthuizen. Daarmee houdt de Vlaamse wetgeving stand. De Coördinatieraad van Islamitische Instellingen interpreteert het arrest echter anders dan de minister. Volgens de raad onderschrijft het Hof het recht op onverdoofd slachten. Het Hof van Justitie onderstreept in zijn arrest inderdaad het recht op onverdoofd slachten. 'Het Hof verduidelijkt dat deze uitzondering helemaal geen verbod op het uitvoeren van rituele slachtingen in de Unie instelt, maar juist uitdrukking geeft aan het positieve streven van de Uniewetgever om het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving mogelijk te maken, zodat de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder die van praktiserende moslims, tijdens het Offerfeest daadwerkelijk wordt geëerbiedigd', staat te lezen in een perscommuniqué.

Volgens Stefaan van der Jeught, persvoorlichter van het Hof van Justitie, kan je uit het arrest echter niet afleiden dat het verbod op onverdoofd slachten zoals dat vanaf 2019 geldt in Vlaanderen en Wallonië, in strijd is met de Europese regels. 'Het Hof heeft getoetst of de Europese verordening in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Dat is geen toetsing tussen de nationale wetgeving en de Europese wetgeving. Uit dit arrest volgt dus niet dat het Vlaams of Waals verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst.' Van der Jeught zegt wel dat die kwesties aanleiding kunnen geven tot vervolgvragen aan het Hof. Bij een rechtszaak tegen het algemeen verbod in ons land, kan de rechter aan het Hof van Justitie vragen om de nationale wetgeving alsnog te toetsen aan de Europese wetgeving.